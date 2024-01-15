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  • Pattia Patria
    Слышала о таком способеКак уснуть за 2 м...
  • Николай Кучков
    Друг  принимал по 40 капель в день витамина D, у него вырос шип на позвоночнике ,который уперся в гортань и мешал при...Витамин Д, нужно ...
  • Igor Shumarin
    А может лучше просто раздеться на солнышке. Ведь тогда организм сам выработает его столько, сколько ему надо.Витамин Д, нужно ...

Витамин Д, нужно ли пить таблетки или он опасен для здоровья

Витамин Д, нужно ли пить таблетки или он опасен для здоровья

В каждом втором списке "волшебных средств " фигурирует витамин D. Но нужно ли пить таблетки, если в вашем регионе мало солнечных дней?   Что только нам не предлагали в качестве "надежного средства": достаточно вспомнить, как взлетели цены на имбирь и лимон (совершенно бесполезные против любых вирусов), а из аптек волнами исчезали то одни, то другие препараты, попавшие в растиражированные журналистами новости о лечении ковида (впоследствии оказавшиеся фейком или искажением информации).

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Комментарии
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Галина Дудкевич
Не согласна с утверждением о бесполезности имбиря..Имбирь хорошо помогает при простуде.
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15 час.
Igor Shumarin
А может лучше просто раздеться на солнышке. Ведь тогда организм сам выработает его столько, сколько ему надо.
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11 час.
Николай Кучков
Друг  принимал по 40 капель в день витамина D, у него вырос шип на позвоночнике ,который уперся в гортань и мешал приёму пищи и нормальному дыханию. Очень редкое заболевание. Сделали операцию, не помогло. умер мучительно...Думаю ,от огромного количества витамина спровоцировало...
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10 час.

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