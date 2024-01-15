Витамин Д, нужно ли пить таблетки или он опасен для здоровья

В каждом втором списке "волшебных средств " фигурирует витамин D. Но нужно ли пить таблетки, если в вашем регионе мало солнечных дней? Что только нам не предлагали в качестве "надежного средства": достаточно вспомнить, как взлетели цены на имбирь и лимон (совершенно бесполезные против любых вирусов), а из аптек волнами исчезали то одни, то другие препараты, попавшие в растиражированные журналистами новости о лечении ковида (впоследствии оказавшиеся фейком или искажением информации).