В каждом втором списке "волшебных средств " фигурирует витамин D. Но нужно ли пить таблетки, если в вашем регионе мало солнечных дней? Что только нам не предлагали в качестве "надежного средства": достаточно вспомнить, как взлетели цены на имбирь и лимон (совершенно бесполезные против любых вирусов), а из аптек волнами исчезали то одни, то другие препараты, попавшие в растиражированные журналистами новости о лечении ковида (впоследствии оказавшиеся фейком или искажением информации).
Витамин Д, нужно ли пить таблетки или он опасен для здоровья
Комментарии
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Галина Дудкевич
Не согласна с утверждением о бесполезности имбиря..Имбирь хорошо помогает при простуде.
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15 час.
Igor Shumarin
А может лучше просто раздеться на солнышке. Ведь тогда организм сам выработает его столько, сколько ему надо.
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11 час.
Николай Кучков
Друг принимал по 40 капель в день витамина D, у него вырос шип на позвоночнике ,который уперся в гортань и мешал приёму пищи и нормальному дыханию. Очень редкое заболевание. Сделали операцию, не помогло. умер мучительно...Думаю ,от огромного количества витамина спровоцировало...
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10 час.
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