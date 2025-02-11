ФБР обвинили в сливе информации о рейдах миграционной полиции

Утечка, приведшая к огласке предстоящего рейда иммиграционно-таможенной полиции (ICE) в Лос-Анджелесе, вероятно, поступила от ФБР, заявил «пограничный царь» США Том Хоман 11 февраля на телеканале Fox News.
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