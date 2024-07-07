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NYT: США не вводят новые санкции против РФ из-за боязни роста цен на нефть

NYT: США не вводят новые санкции против РФ из-за боязни роста цен на нефть

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Власти США боятся вводить новые санкции против российских нефтяных танкеров из-за страха, что это приведет к резкому подорожанию нефти и, как следствие, росту цен на топливо, что крайне невыгодно Вашингтону накануне выборов президента США, пишет The New York Times.

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