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Ягудин о посещаемости соревнований: «Этапы Гран-при — не чемпионаты России, когда у тебя вся элита там»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о посещаемости турниров по фигурному катанию.  «Я не организатор, не специалист по маркетингу.

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