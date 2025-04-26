За парковку электросамокатов в неположенном месте оштрафуют – Минтранс

Министерство транспорта РФ предложило новые правила парковки электросамокатов в городе. В скором времени может быть утверждён законопроект, регламентирующий стоянку средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты.
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