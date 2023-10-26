НАШЕ ОТРАДНОЕ
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НАШЕ ОТРАДНОЕ

6 подписчиков

Свежие комментарии

  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

Пенсионеров из Лосиноостровского пригласили на занятия по лоскутному шитью

Как сообщили нашей газете сотрудники филиала «Отрадное» ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» в проекте «Московское долголетие» для людей серебряного возраста с октября 2023 года продолжились после длительных каникул занятия в группе по направлению «Художественно-прикладное творчество» — «Лоскутное шитьё».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх