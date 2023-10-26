Пенсионеров из Лосиноостровского пригласили на занятия по лоскутному шитью

Как сообщили нашей газете сотрудники филиала «Отрадное» ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» в проекте «Московское долголетие» для людей серебряного возраста с октября 2023 года продолжились после длительных каникул занятия в группе по направлению «Художественно-прикладное творчество» — «Лоскутное шитьё».