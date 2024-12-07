Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал к ограничению экспорта в Грузию на уровне ЕС

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюзу необходимо отреагировать на "подавление" протестов в Грузии, как это произошло с ситуацией в Белоруссии в 2010 году, и ограничить экспорт некоторого оборудования в республику.