Россия готовится к производству лазеров для микросхем. Тестовые испытания в 2025, серийное производство — с 2026

В России будут производить эксимерные лазеры для литографии, используемые для изготовления микросхемПосле 2026 года в России начнется серийное производство эксимерных лазеров для литографии, которые будут использоваться для выпуска микросхем.
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