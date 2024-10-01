В Питере появилась очередная многонациональная банда «хозяев России»

EА Erna Абих Я думаю жители этих городов где такое происходит, трусы и амёбы бесхребетные, значит им так на роду написано быть в слугах, иначе бы уже давно не высовывали бы нос из дому все иноверцы и миграционная челядь

Евгений Зажигин А где товарищ или господин Колокольцеффф??? И не слышно и не видно главного блюстителя порядка на улицах и в городах??? Где отчеты о проделанной работе??? Где аналитика по преступлениям??? Где предложения по ликвидачии мингрантенышей и их родителей??? Он чего так "отпочковался"от народа???