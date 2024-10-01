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В Питере появилась очередная многонациональная банда «хозяев России»

В Питере появилась очередная многонациональная банда «хозяев России»

Avia.pro - СМИ Видимо, Питер решил подарить своим жителям новую главу в современном романе о многонациональных «хозяевах России».

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Комментарии
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Erna Абих
Я думаю жители этих городов где такое происходит, трусы и амёбы бесхребетные, значит им так   на роду написано быть в слугах, иначе бы уже давно не высовывали бы нос  из дому все иноверцы и миграционная челядь
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1 час.
Евгений Зажигин
А где товарищ или господин Колокольцеффф??? И не слышно и не видно главного блюстителя порядка на улицах и в городах??? Где отчеты о проделанной работе??? Где аналитика по преступлениям??? Где предложения по ликвидачии мингрантенышей и их родителей??? Он чего так &quot;отпочковался&quot;от народа???
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1 час.
Алекс Сэм
А попасть в тюрьму за разжигание межнациональной розни, а также нанесение тяжких ,менее тяжких телесных повреждений зверькам много желающих? Не знаю как в других городах но в городе в ближнем Подмосковье треть участковых уже не титульной нации, имена отчество и фамилии такие что с трезвых глаз хрен прочитаешь, а не то что произнесёшь, вопрос кому они помогут в первую очередь, местным? И ещё русские единственная национальность в России которая не имеет своей диаспоры. Значит чел попавший в трудную ситуацию на межнациональной почве может рассчитывать только на себя
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1 час.

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