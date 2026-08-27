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Уилл Бакстон: «Для «Феррари» это первая проверка на прочность – в плане гармоничности отношений Хэмилтона и Леклера»

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон считает, что события на Гран-при Нидерландов станут для «Феррари» испытанием с точки зрения умения руководства сохранять хорошую атмосферу в команде.

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