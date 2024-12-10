Российские производители на 100% покрыли потребность аграриев в минеральных удобрениях

Российские производители на 100% обеспечили потребность аграриев в минеральных удобрениях и уже начали поставки под весенние полевые работы, сообщает пресс-служба Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).
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