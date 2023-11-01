В Приморье «оцифровали» таежный край магнолий и горных вершин

Компания «МТС» обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом таежное село Тигровой в Партизанском городском округе, в котором проживает более 400 местных жителей и постоянно путешествуют десятки тысяч туристов, сообщает PRIMPRESS.
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