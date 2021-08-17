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В центре Уссурийска уложат 1,3 тысяч кв. метров асфальта, сделают цветник и парковку

В центре Уссурийска уложат 1,3 тысяч кв. метров асфальта, сделают цветник и парковку

В центре Уссурийска начали ремонтировать тротуар. Пешеходную дорожку обустраивают в районе нового сквера на пересечении улиц Некрасова и Суханова, а также здесь заасфальтируют парковочную зону и благоустроят цветник около Центра детского творчества, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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