В центре Уссурийска уложат 1,3 тысяч кв. метров асфальта, сделают цветник и парковку

В центре Уссурийска начали ремонтировать тротуар. Пешеходную дорожку обустраивают в районе нового сквера на пересечении улиц Некрасова и Суханова, а также здесь заасфальтируют парковочную зону и благоустроят цветник около Центра детского творчества, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.