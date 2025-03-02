Юрий Ильинов

Удар по порту Одессы в момент разгрузки судна с канадским и американским военным грузом на Украине породил слухи о «передаче русским разведданных Вашингтоном» Российские войска получили разведданные о том, что в порт Одессы под флагом иностранного государства зашло судно с военным грузом из Канады и США. Судно встало на разгрузку, и через непродолжительное время последовал удар баллистической ракетой по территории морского порта. По последним данным, военный груз, поставленный из стран НАТО, был уничтожен. Грузовое судно получило значительные повреждения. При этом на Украине начинает разворачиваться конспирология после этого удара. В одесских источниках говорится о том, что «русские могли получить данные о военном грузе на судне под флагом нейтрального государства от разведки США в связи с последними событиями». Никаких официальных подтверждений этих данных, естественно, нет. Однако удар породил серию комментариев из серии: Трамп может официально не запрещать военные поставки, одобренные при Байдене, но при этом просто будет направлять России данные о маршрутах и номенклатуре таких поставок. Тем временем западная пресса приводит комментарий полковника ВСУ по поводу вчерашней перепалки Зеленского в Белом доме. Украинский офицер заявил, что Зеленского «можно уважать за то, что он попытался отстаивать свою точку зрения, но теперь всем нам…» Далее было применено слово, которое в литературном переложении можно охарактеризовать как «конец».