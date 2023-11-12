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Возглавившая хит-парад песня The Beatles была написана при помощи ИИ

Возглавившая хит-парад песня The Beatles была написана при помощи ИИ

«Последняя песня» The Beatles под названием Now and Then, возглавившая музыкальный топ-чарт Великобритании, была собрана при помощи искусственного интеллекта из архивной демозаписи Джона Леннона и партий Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, записанных в 1995 и 2022 годах.

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