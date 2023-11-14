ВСУ за двое суток потеряли почти 30 бойцов, пытаясь вернуть позиции у Клещеевки

REUTERS/Gleb Garanich Вооруженные силы Украины (ВСУ) за двое суток потеряли почти 30 человек, пытаясь вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на артемовском направлении, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.