ВСУ за двое суток потеряли почти 30 бойцов, пытаясь вернуть позиции у Клещеевки

REUTERS/Gleb Garanich Вооруженные силы Украины (ВСУ) за двое суток потеряли почти 30 человек, пытаясь вернуть утраченные позиции под Клещеевкой на артемовском направлении, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.
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