Какие визитные карточки современного Петербурга привлекают туристов

В Северной столице продолжаются празднования, приуроченные к Всемирному дню туризма. Накануне состоялись сапкарнавал и парад яхт, сегодня пройдут экскурсии по пригородам, состоятся спортивные соревнования, в том числе и уникальная гонка La Strada.