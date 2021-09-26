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Какие визитные карточки современного Петербурга привлекают туристов

В Северной столице продолжаются празднования, приуроченные к Всемирному дню туризма. Накануне состоялись сапкарнавал и парад яхт, сегодня пройдут экскурсии по пригородам, состоятся спортивные соревнования, в том числе и уникальная гонка La Strada.

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