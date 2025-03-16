Психолог Сугак объяснила, почему вера в ретроградный Меркурий связана с недостатком образования

МОСКВА, 16 марта, ФедералПресс. Кандидат психологических наук Жанна Сугак заявила, что популярность мифов о ретроградном Меркурии и других псевдонаучных явлений связана с низким уровнем образования людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии