День Военно-воздушных сил России. Многими поколениями лётчиков, учёных создавалась героическая история отечественной военной авиации.
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День Военно-воздушных сил России. Многими поколениями лётчиков, учёных создавалась героическая история отечественной военной авиации.
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