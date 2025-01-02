Певица Пугачева станцевала под хит Губина с Галкиным в преддверии Нового года

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с Аллой Пугачевой в преддверии Нового года. На видео знаменитости показали, как танцуют вместе под хит «Ночь» Андрея Губина в одном из заграничных ресторанов.
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