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Мода и Шоу-бизнес

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Певица Пугачева станцевала под хит Губина с Галкиным в преддверии Нового года

Певица Пугачева станцевала под хит Губина с Галкиным в преддверии Нового года

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с Аллой Пугачевой в преддверии Нового года. На видео знаменитости показали, как танцуют вместе под хит «Ночь» Андрея Губина в одном из заграничных ресторанов.

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