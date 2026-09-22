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ТАСС

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Число пострадавших при стрельбе у лицея в Турции увеличилось до восьми

Число пострадавших при стрельбе у лицея в Турции увеличилось до восьми

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле лицея в провинции Маниса на западе Турции, нападавший задержан, сообщили власти провинции.

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