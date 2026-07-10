Сергачев запустил блог на Спортсе’‘: будет писать о хоккее, жизни и проектах фонда «Сектор 98»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев запустил блог на Спортсе’‘ В первом посте хоккеист рассказал, что планирует писать о хоккее, делиться мыслями об игре, подсвечивать скрытые детали и рассказывать о событиях, которые организует вместе с фондом «Сектор 98».