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Суд вынес приговор одному из участников преступного сообщества в Аксайском района

Суд вынес приговор одному из участников преступного сообщества в Аксайском района

Пролетарский районный суд Ростова признал виновным ростовского бизнесмена Тураба Исаева в участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве, сообщили "Царьграду Ростов-на-Дону" в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

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