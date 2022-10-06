Суд вынес приговор одному из участников преступного сообщества в Аксайском района

Пролетарский районный суд Ростова признал виновным ростовского бизнесмена Тураба Исаева в участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве, сообщили "Царьграду Ростов-на-Дону" в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.