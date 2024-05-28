Канберра оставила без внимания просьбы Киева о поставках угля для отопления домов и предприятий грядущей зимой, пишет австралийское издание The Sidney Morning Herald.
Украина умоляла Австралию о помощи: ответом было молчание
Комментарии
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Eduard
Прмогать Украине,это как помогать пиратам Сомали,передавать им резиновые лодки и гранатометы!
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12 час.
Eduard
Всё прбираются.Вы укры кому что дарили миллиардами?Никому,никогда и вам никто ничем не обязан!
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12 час.
Eduard
Обама вам коровье гавно приаезет!
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12 час.
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