И вот почему: 1. Благодаря, России ещё должно произойти нечто самостоятельное и успешное, причём позитивно влияющее на мир.
Страны не должны быть жеребцами, которые сосут вымя у двух противоборствующих кобыл.
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саша дмитренко
автор явно не понимает что такое брикс и думает что россия должна занять место америки))))))))))))))
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8 час.
Евгений МакЛауд
Гегемон старается что бы весь мир сосал у пендосовского дряхлого мерина. Запад уже пристрастился к жидоанглосаксонскому вялому члену. А Россия предлагает окружающим поступать в соответствии со своими взглядами))) Чего желаешь, то и соси))
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7 час.
Владимир Алтайцев
А пока страны мира напоминают жеребцов, которые сосут у двух противоборствующих кобыл вымя." Какие точные слова. Яркий пример тому Индия во главе с нацистом Моди, создавшим нацистскую партию РСС, помню с 60-х годов её расшифровку - Раштрия Сваямсеванг Сангх. Индия торгувет с Россией на рупии, которая запретила вывозить из страны, потому торговля с ней России абсолютно невыгодна, Индия покупает у России нефть по демпингшовым ценам, а потом продаёт её странам Запада и Украине за доллары. И таких захребетников в БРИКС много. Да и Китай нам не друг и не товарищ, лишь использует Россию ради наживы, ничего не давая взамен в политике. Он до сих пор не признал ни Крым, ни присоединённые территории, как кстати и все страны БРИКС.
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6 час.
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