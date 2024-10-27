Страны не должны быть жеребцами, которые сосут вымя у двух противоборствующих кобыл.

Владимир Алтайцев

А пока страны мира напоминают жеребцов, которые сосут у двух противоборствующих кобыл вымя." Какие точные слова. Яркий пример тому Индия во главе с нацистом Моди, создавшим нацистскую партию РСС, помню с 60-х годов её расшифровку - Раштрия Сваямсеванг Сангх. Индия торгувет с Россией на рупии, которая запретила вывозить из страны, потому торговля с ней России абсолютно невыгодна, Индия покупает у России нефть по демпингшовым ценам, а потом продаёт её странам Запада и Украине за доллары. И таких захребетников в БРИКС много. Да и Китай нам не друг и не товарищ, лишь использует Россию ради наживы, ничего не давая взамен в политике. Он до сих пор не признал ни Крым, ни присоединённые территории, как кстати и все страны БРИКС.