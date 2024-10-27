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Страны не должны быть жеребцами, которые сосут вымя у двух противоборствующих кобыл.

Страны не должны быть жеребцами, которые сосут вымя у двух противоборствующих кобыл.

И вот почему:   1. Благодаря, России ещё должно произойти нечто самостоятельное и успешное, причём позитивно влияющее на мир.

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Комментарии
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саша дмитренко
автор  явно  не  понимает  что  такое  брикс и  думает  что  россия  должна  занять  место  америки))))))))))))))
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8 час.
Евгений МакЛауд
Гегемон старается что бы весь мир сосал у пендосовского дряхлого мерина. Запад уже пристрастился к жидоанглосаксонскому вялому члену. А Россия предлагает окружающим поступать в соответствии со своими взглядами))) Чего желаешь, то и соси))
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7 час.
Владимир Алтайцев
А пока страны мира напоминают  жеребцов, которые сосут у двух противоборствующих кобыл вымя.&quot;  Какие  точные  слова. Яркий  пример тому  Индия во  главе  с  нацистом Моди, создавшим  нацистскую партию  РСС, помню  с  60-х годов  её  расшифровку  - Раштрия  Сваямсеванг  Сангх. Индия  торгувет  с Россией  на рупии, которая  запретила вывозить из страны, потому  торговля  с ней России абсолютно невыгодна, Индия  покупает у России нефть по  демпингшовым ценам, а потом продаёт  её  странам Запада и Украине за доллары. И таких захребетников  в БРИКС  много. Да и Китай  нам не  друг и не товарищ, лишь  использует Россию ради наживы, ничего не давая  взамен в политике. Он до сих пор не признал ни Крым, ни присоединённые  территории, как кстати  и все страны  БРИКС.
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6 час.

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