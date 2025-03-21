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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Тульский бизнес-защитник принял участие в совещании по борьбе с кибермошенничеством

Тульский бизнес-защитник принял участие в совещании по борьбе с кибермошенничеством

19 марта 2025 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в межведомственном совещании экспертной группы по противодействию нелегальной деятельности участников финансового рынка и преступлениям, связанным с кибермошенничеством, в Отделении по Тульской области ГУ Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.

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