Тульский бизнес-защитник принял участие в совещании по борьбе с кибермошенничеством

19 марта 2025 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин принял участие в межведомственном совещании экспертной группы по противодействию нелегальной деятельности участников финансового рынка и преступлениям, связанным с кибермошенничеством, в Отделении по Тульской области ГУ Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.