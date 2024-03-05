Генпрокуратура: РФ обжалует решение суда о выплате акционерам ЮКОСа $50 млрд

Российская Федерация намерена обжаловать решение апелляционного суда Амстердама, который отклонил доводы Москвы о незаконности решения международного арбитража о выплате $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии