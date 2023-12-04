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Прослушивание сердцебиения плода призвали сделать обязательным перед абортом

Прослушивание сердцебиения плода призвали сделать обязательным перед абортом

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать обязательной процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом.

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