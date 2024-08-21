В Астраханской области предприимчивую пару ждет суд за фантомные перевозки продуктов

За пустые рейсы «бизнесмены» содрали с фирмы почти на 1,8 млн рублей. Сотрудники Следственного управления регионального УМВД завершили работу по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и менеджера фирмы, обвиненных в хищении почти 1,8 млн рублй.