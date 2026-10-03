АКРА: Цены на кофе в России снизились на 2% к августу 2026 года

В России с начала года цены на натуральный кофе снизились на 2%. Растворимый кофе стоит 4148 рублей за килограмм, а кофе в зернах и молотого - 2051 рубль.
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Где они взяли цену, в четыре тысячи рублей? Или это лучшие, сорта?