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Царьград

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АКРА: Цены на кофе в России снизились на 2% к августу 2026 года

АКРА: Цены на кофе в России снизились на 2% к августу 2026 года

В России с начала года цены на натуральный кофе снизились на 2%. Растворимый кофе стоит 4148 рублей за килограмм, а кофе в зернах и молотого - 2051 рубль.

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