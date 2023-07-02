ВС России ударили по спецгруппе ВСУ на запорожском направлении

РИАМО - 2 июл. В районе Пятихаток на Васильевском направлении запорожского фронта российская разведка вскрыла движение спецгруппы ВСУ, в которой были 20 нацистов, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.