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ВС России ударили по спецгруппе ВСУ на запорожском направлении

ВС России ударили по спецгруппе ВСУ на запорожском направлении

РИАМО - 2 июл. В районе Пятихаток на Васильевском направлении запорожского фронта российская разведка вскрыла движение спецгруппы ВСУ, в которой были 20 нацистов, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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