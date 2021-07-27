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Мишустин поручил найти деньги на дамбу в Уссурийске. Но только на Солдатском озере

Мишустин поручил найти деньги на дамбу в Уссурийске. Но только на Солдатском озере

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству финансов найти деньги на строительство шести дамб на Дальнем Востоке, в том числе на дамбу на Солдатском озере в Уссурийске.

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