Почему бизнесу выгодно использовать сервисы безналичных чаевых

Безналичные чаевые – это отличный способ улучшить обслуживание и поднять настроение работникам. Несмотря на то, что наличные чаевые по-прежнему остаются популярным способом донесения благодарности за хорошее обслуживание, безналичные чаевые становятся все более востребованными.