Почему бизнесу выгодно использовать сервисы безналичных чаевых

Безналичные чаевые – это отличный способ улучшить обслуживание и поднять настроение работникам. Несмотря на то, что наличные чаевые по-прежнему остаются популярным способом донесения благодарности за хорошее обслуживание, безналичные чаевые становятся все более востребованными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии