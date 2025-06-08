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Турецкие курорты пустеют: туристы выбирают более дешевые направления — мнение специалистов

Турецкие курорты пустеют: туристы выбирают более дешевые направления — мнение специалистов

Турецкие курорты сталкиваются с резким снижением туристического потока: отдыхающих становится всё меньше, и даже длинные выходные по случаю Курбан-байрама не спасли ситуацию.

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