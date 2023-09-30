В новомосковском селе Гремячее появилась новая зона досуга

В селе Гремячее 28 сентября было торжественно открыто новое место для отдыха и развлечений. Общественное пространство было обустроено в рамках конкурса инициативных проектов, организованного для сельских старост и руководителей ТОС Тульской области.
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