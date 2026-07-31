В Польше задержали мужчину, который призывал убить Зеленского

Поляку грозит до трёх лет лишения свободы за призывы убить главаря киевского режима.В Польше задержан мужчина, который призывал убить главаря киевского режима Владимира Зеленского, передает польская радиостанция RMF 24.
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