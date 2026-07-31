Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 566 подписчиков

В Польше задержали мужчину, который призывал убить Зеленского

В Польше задержали мужчину, который призывал убить Зеленского

Поляку грозит до трёх лет лишения свободы за призывы убить главаря киевского режима.В Польше задержан мужчина, который призывал убить главаря киевского режима Владимира Зеленского, передает польская радиостанция RMF 24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии