«Сиксерс» потерпели третье подряд поражение на старте сезона, проиграв «Сперс», несмотря на 40 очков Эмбиида

«Филадельфия» в субботу потерпела домашнее поражение от «Сан-Антонио» со счетом 105:114. «Сиксерс», которые вступили в сезон в качестве одного из претендентов на чемпионство, проиграли три матча подряд и начали регулярный чемпионат с результатом 0-3 впервые с 2017 года.
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