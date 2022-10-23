«Сиксерс» потерпели третье подряд поражение на старте сезона, проиграв «Сперс», несмотря на 40 очков Эмбиида

«Филадельфия» в субботу потерпела домашнее поражение от «Сан-Антонио» со счетом 105:114. «Сиксерс», которые вступили в сезон в качестве одного из претендентов на чемпионство, проиграли три матча подряд и начали регулярный чемпионат с результатом 0-3 впервые с 2017 года.