Работай, малыш: детский блогинг — забава или серьезное дело, требующее внимания

Эксперты Президентской академии выяснили: порядка 28 процентов российских блогеров — дети. По результатам исследования, которое провели представители РАНХиГС, средний возраст старта карьеры создателей контента — 10 лет.
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