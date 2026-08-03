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Всё о женщинах

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Работай, малыш: детский блогинг — забава или серьезное дело, требующее внимания

Работай, малыш: детский блогинг — забава или серьезное дело, требующее внимания

Эксперты Президентской академии выяснили: порядка 28 процентов российских блогеров — дети. По результатам исследования, которое провели представители РАНХиГС, средний возраст старта карьеры создателей контента — 10 лет.

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