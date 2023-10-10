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«Трус и малодушный человек»: Милонов ответил назвавшему россиян «доносчиками и подлецами» Урганту

«Трус и малодушный человек»: Милонов ответил назвавшему россиян «доносчиками и подлецами» Урганту

Шоумену Ивану Урганту вновь досталось на орехи. И за это он может поблагодарить своего отца. Российский актер Андрей Ургант на днях дал интервью, в котором встал на защиту своего сына.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
А какую это армию верит старший поц ургант андрейка , в армию ЦАХАЛ !?
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12 час.
СЕРГЕЙ
да не поц он и папа его! просто два пидараса!
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3 час.
Вадим Филин
&quot;Евреи, чужую культуру впитав и творческим занявшись действом, вливают в ее плодоносный состав растворы с отравным еврейством.&quot;(С)
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3 час.

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