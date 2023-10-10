«Трус и малодушный человек»: Милонов ответил назвавшему россиян «доносчиками и подлецами» Урганту

Шоумену Ивану Урганту вновь досталось на орехи. И за это он может поблагодарить своего отца. Российский актер Андрей Ургант на днях дал интервью, в котором встал на защиту своего сына.
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