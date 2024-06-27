Град побил огороды в Новониколаевском районе😳 По словам местных жителей, вчера больше всего пострадали томаты, огурцы, кабачки и капуста.
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Град побил огороды в Новониколаевском районе😳 По словам местных жителей, вчера больше всего пострадали томаты, огурцы, кабачки и капуста.