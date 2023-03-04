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Эунотозавр: «Объелся пельменей» и запутал учёных. Ящер с широкой спиной долгое время считался предком черепах. Кем он был на самом деле?

Эунотозавр: «Объелся пельменей» и запутал учёных. Ящер с широкой спиной долгое время считался предком черепах. Кем он был на самом деле?

В поисках предков черепах учёные залезли в такие дебри, что до сих пор не могут из них выбраться. Туда их завёл эунотозавр — «ящерица с толстой спиной».

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