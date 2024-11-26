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Гражданочка

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«Жить со мной до свадьбы моя девушка отказалась наотрез!» – жалуется Дмитрий

«Жить со мной до свадьбы моя девушка отказалась наотрез!» – жалуется Дмитрий

«Жить со мной до свадьбы моя девушка отказалась наотрез!» – жалуется Дмитрий— Я вообще даже не предполагал, что в наше время люди могут жениться, не попробовав просто пожить вместе до свадьбы, – рассуждает Дмитрий.

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Комментарии
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Игорь Musicman
А что, от этого современный брак стал крепче?! Почти все распадается до 3-х лет. Как-то не работает схема. Видимо, несмотря на &quot;посмотреть и притереться&quot;, чего-то в современных людях не хватает для долговременных отношений. Старые говорят, что раньше мы ставили холодный горшок в горячую печь, а нынешние ставят горячий горшок в холодную печь. То есть страсть и секс начинались в браке после долгого и осмысленного решения по вступлению в брак, с обсуждением возможных нюансов. Сейчас все начинается с постели, минуя стадию продолжительного осмысления вопроса, надо ли быть вместе, зачем вообще это, есть ли общие цели. По итогу все это превращается в растянутый по времени продолжительный блуд с мнодеством партнеров и потом - одиночество. Корень крушения - эгоизм.
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