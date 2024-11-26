«Жить со мной до свадьбы моя девушка отказалась наотрез!» – жалуется Дмитрий

Игорь Musicman

А что, от этого современный брак стал крепче?! Почти все распадается до 3-х лет. Как-то не работает схема. Видимо, несмотря на "посмотреть и притереться", чего-то в современных людях не хватает для долговременных отношений. Старые говорят, что раньше мы ставили холодный горшок в горячую печь, а нынешние ставят горячий горшок в холодную печь. То есть страсть и секс начинались в браке после долгого и осмысленного решения по вступлению в брак, с обсуждением возможных нюансов. Сейчас все начинается с постели, минуя стадию продолжительного осмысления вопроса, надо ли быть вместе, зачем вообще это, есть ли общие цели. По итогу все это превращается в растянутый по времени продолжительный блуд с мнодеством партнеров и потом - одиночество. Корень крушения - эгоизм.