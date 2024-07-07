Соколов вспомнил о детской мечте

По сложившейся традиции каждый год на кинофестиваль «Алые паруса» слетаются звезды, которые. Андрей Соколов и Карен Шахназаров Татьяна Крючкова По сложившейся традиции каждый год на кинофестиваль «Алые паруса» слетаются звезды, которые проводят мастер-классы и вместе с артековцами снимают короткометражки.
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