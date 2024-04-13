«Чудо на кукурузном поле»: как российские летчики спасли 226 человек

В России снова авиа-чудо, и снова вместо мягкой посадки на воду – жесткая в открытом поле. Утром 12 сентября пассажирский самолет незапланированно приземлился вблизи населенного пункта Каменка – на первой удобной равнине.
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