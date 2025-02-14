"Перепроверять не будут". Раскрылись подробности приемки скандального ФОКа в Барнауле

Один из свидетелей также заявил, что Куц и Якунин собирались переложить ответственность за произошедшее на Манасяна В Барнауле состоялось очередное заседание суда по делу подрядчиков, которые строили ФОК на ул.
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