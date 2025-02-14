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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Перепроверять не будут". Раскрылись подробности приемки скандального ФОКа в Барнауле

"Перепроверять не будут". Раскрылись подробности приемки скандального ФОКа в Барнауле

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