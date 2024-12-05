Общий объем кредитов россиян достиг рекордных 38 трлн рублей

Общий объем ссуд россиян превысил 38 трлн рублей на начало ноября, следует из данных ЦБ. При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки.
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