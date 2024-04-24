Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в крупном ущербе от паводка

ИЗВЕСТИЯ Все виновные в масштабных паводках, из-за которых затопило несколько российских регионов, будут привлечены к ответственности, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе оглашения отчета в Совете Федерации.
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