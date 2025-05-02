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Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России

Москва не успеет: войска НАТО нашли самое слабое место в обороне России

Вне зависимости от политических потеплений, ледниковых периодов и озоновых дыр коллективный Запад всегда искал у России критические слабости и болевые точки, чтобы использовать их для стратегического давления и тактического торга.

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