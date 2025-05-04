В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш

Eduard Обещая некие ценности! Нетценности есть ибыли,мы за них деньги платим.Скажите:"Почему мы должны отдать Россию или Украину,что бы нам бананы продали"? Не больно разница большаБанаеы есть везде!

Людмила Фирстова Зоя, конкретно напишите,что вы имеете ввиду под вашими словами :" А что мы будем делать с кошмар ками от власти в России?"