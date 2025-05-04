ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Западные политики давно и довольно успешно обрабатывали слабые умишки украинцев, распространяя антироссийскую истерию, вытравливая русский язык, сея несусветную ложь против России.
В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш
Комментарии
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Eduard
Обещая некие ценности! Нетценности есть ибыли,мы за них деньги платим.Скажите:"Почему мы должны отдать Россию или Украину,что бы нам бананы продали"? Не больно разница большаБанаеы есть везде!
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19 час.
Людмила Фирстова
Зоя, конкретно напишите,что вы имеете ввиду под вашими словами :" А что мы будем делать с кошмар ками от власти в России?"
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18 час.
Людмила Фирстова
Эдуард, проверяйте, пожалуйста, то что вы пишите! Какая-то бессмыслица в вашем комментарии
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18 час.
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