Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш

В графе «Итого» запад получит полновесный кукиш

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Западные политики давно и довольно успешно обрабатывали слабые умишки украинцев, распространяя антироссийскую истерию, вытравливая русский язык, сея несусветную ложь против России.

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Комментарии
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Eduard
Обещая некие ценности! Нетценности есть ибыли,мы за них деньги платим.Скажите:&quot;Почему мы должны отдать Россию или Украину,что бы нам бананы продали&quot;? Не больно разница большаБанаеы есть везде!
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19 час.
Людмила Фирстова
Зоя, конкретно напишите,что вы имеете ввиду под вашими словами :&quot; А что мы будем делать с кошмар ками от власти в России?&quot;
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18 час.
Людмила Фирстова
Эдуард, проверяйте, пожалуйста, то что вы пишите! Какая-то бессмыслица в вашем комментарии
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18 час.
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