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Дуда простоял у дверей Трампа 1,5 часа. Поляки негодуют

Дуда простоял у дверей Трампа 1,5 часа. Поляки негодуют

Царьград Yauhen Yerchak/Globallookpress Президент США Дональд Трамп задержал президента Польши Анджея Дуду, заставив его ждать у своей двери 1,5 часа, после чего встреча длилась всего 10 минут.

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Комментарии
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Eduard
Холопы могут подождать!
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11 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Дудеть надо было.
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10 час.
АС
Александр Сысоев
А не хрена было прилетать  убогому поляку в Вашингтон, отнимать драгоценное время у президента США. Поляки вообще чемпионы мира по заносчивости.
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9 час.
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