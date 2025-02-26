Царьград Yauhen Yerchak/Globallookpress Президент США Дональд Трамп задержал президента Польши Анджея Дуду, заставив его ждать у своей двери 1,5 часа, после чего встреча длилась всего 10 минут.
Дуда простоял у дверей Трампа 1,5 часа. Поляки негодуют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Холопы могут подождать!
Ответить
11 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Дудеть надо было.
Ответить
10 час.
АС
Александр Сысоев
А не хрена было прилетать убогому поляку в Вашингтон, отнимать драгоценное время у президента США. Поляки вообще чемпионы мира по заносчивости.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии